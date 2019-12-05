​Зеленский поручил Кабмину проверить чиновников, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности

Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров совместно с органами местной власти на ближайший месяц - провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Также Зеленский поручил проверить всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности, на предмет халатности, безответственности или недобросовестности при выполнении ими служебных обязанностей.

"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, которые их допустили. Предлагаю проверить состояние и надлежащую обеспеченность материально-техническими и транспортными ресурсами спасателей, служб безотлагательного реагирования и медицины катастроф; предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновления современными средствами спасения и коммуникаций", - заявил президент.

"Отдельно призываю бизнес - владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарной безопасности, не дожидаясь государственных проверок", - добавил он.

О проделанной работе и актуальных проблемах Зеленский просит доложить ему до 10 января 2020 года.

Напомним, в августе Минрегион обновил требования к системам пожаротушения.

Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. В результате пожара погибла студентка, еще 27 человек пострадали (из них 13 подростков и семеро сотрудников ГосЧС). Среди пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров, 1958 года рождения и сотрудница ИМБ кандидат биологических наук Галина Иванович, 1954 г. р. Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали.

Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.