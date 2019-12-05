Совет ассоциации "Украина - ЕС" проведет шестое заседание 28 января в Брюсселе

Совет ассоциации "Украина - Европейский Союз" проведет шестое заседание 28 января 2020 года в Брюсселе (Бельгия).

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на представительство ЕС.

Отмечается, что министр иностранных дел Вадим Пристайко встретится с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Хосепом Боррелем на полях 26-й встречи Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Братиславе (Словакия).

"Боррель ожидает Совет ассоциации между ЕС и Украиной, который состоится 28 января в Брюсселе и на котором премьер-министр Алексей Гончарук будет представлять Украину", - говорится в сообщении.

Участники Совета ассоциации подведут итоги имплементации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и других приоритетных реформ, а также обсудят ситуацию на Донбассе и в аннексированном Россией Крыму.

Боррель также выразил надежду, что грядущий саммит в "нормандском формате" пройдет в конструктивной атмосфере и проложит путь в направлении устойчивого и мирного решения конфликта на Донбассе при полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Боррель и Пристайко договорились регулярно контактировать друг с другом в будущем.

Напомним, с 1 сентября 2017 года вступило в силу Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС в полном объеме. С 2014 года СА работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации СА должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле товарами, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

Совет ассоциации "Украина - ЕС", состоящий из членов Кабинета министров, членов Совета ЕС и Европейской комиссии, был создан для контроля и мониторинга применения соглашения об ассоциации, изучения двусторонних или международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Заседания Совета проводятся на уровне министров не реже одного раза в год, председательство осуществляется поочередно представителем Украины и ЕС.

Первое заседание Совета состоялось 15 декабря 2014 года, 17 декабря 2018 года состоялось пятое заседание.