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Зеленский назначил замглавы Госпогранслужбы Сердюка

В ГПСУ Сердюк работает с 2014 года, до этого он был военным аташе в Молдове и командующим батальоном украинских миротворцев в Сьерра-Леоне.

Зеленский назначил замглавы Госпогранслужбы Сердюка
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Государственной пограничной службы Сергея Сердюка.

Об этом говорится в указе №887 от 5 декабря, опубликованном на сайте президента.

Ранее Сердюк занимал должность директора департамента Аппарата Госпогранслужбы по организации повседневной деятельности и социально-гуманитарного обеспечения.

В ГПСУ Сердюк работает с 2014 года, до этого он был военным аташе Украины в Молдове (2005 год) и командующим отдельным ремонтно-восстановительным батальоном украинских миротворцев в Сьерра-Леоне (2000-2001 годы).

Напомним, в ноябре Зеленский уволил замглавы Госпогранслужбы Олега Бляшенко.

Ранее Зеленский назначил главой Госпогранслужбы Сергея Дейнеко вместо Петра Цигикала. Также президент назначил двух заместителей главы ГПСУ.

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