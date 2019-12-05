Зеленский назначил замглавы Госпогранслужбы Сердюка

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Государственной пограничной службы Сергея Сердюка.
Об этом говорится в указе №887 от 5 декабря, опубликованном на сайте президента.
Ранее Сердюк занимал должность директора департамента Аппарата Госпогранслужбы по организации повседневной деятельности и социально-гуманитарного обеспечения.
В ГПСУ Сердюк работает с 2014 года, до этого он был военным аташе Украины в Молдове (2005 год) и командующим отдельным ремонтно-восстановительным батальоном украинских миротворцев в Сьерра-Леоне (2000-2001 годы).
Напомним, в ноябре Зеленский уволил замглавы Госпогранслужбы Олега Бляшенко.
Ранее Зеленский назначил главой Госпогранслужбы Сергея Дейнеко вместо Петра Цигикала. Также президент назначил двух заместителей главы ГПСУ.