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Зеленский: после достижения мира развитие армии останется приоритетом

"Украина хорошо осознала, что бывает, когда у государства нет сильной армии".

Зеленский: после достижения мира развитие армии останется приоритетом
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны на Донбассе развитие армии не перестанет быть приоритетом.

Об этом он сказал во время выступления в Министерстве обороны.

Президент подчеркнул, что Украина "хорошо осознала, что бывает, когда у государства нет сильной армии".

"Весь мир видит, что мы желаем мира, мы не хотим терять лучших. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем, но сильная армия делает позицию любого государства более уверенной, крепкой", - сказал Зеленский.

"Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом. Это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор собственного пути, которым движется Украина", - добавил он.

Напомним, в марте 2015 года Рада увеличила численность ВСУ до 250 тысяч, в том числе 204 тыс. военнослужащих. Ч исленность армии была существенно урезана в 2011 году с 245 тыс. до 192 тыс. лиц. В 2013 году численность армии составляла 165,5 тыс., в том числе 120,9 тыс. военнослужащих. Предполагалось, что к 2017 году численность ВСУ сократят до 70 тысяч человек, но ситуация изменилась после начала российской агрессии.

Министр обороны Андрей Загороднюк в сентябре отметил, что ведомство не планирует сокращать состав ВСУ.

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