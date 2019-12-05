Суд решил, что бывшей представительнице президента в Крыму нужно выплатить зарплату за полтора года после увольнения

Киевский окружной административный суд удовлетворил иск бывшей представительницы президента в Крыму Натальи Попович о возмещении морального ущерба и выплате среднего заработка за полтора года. Об этом говорится в решении судьи Елены Терлецкой от 25 ноября.

Так, датой увольнения Попович суд признал 16 февраля 2019 года, а не 18 августа 2017 года. В частности, экс-представителю президента в Крыму должны выплатить моральный ущерб в объеме 10 тыс. грн. и средний заработок за все время вынужденного прогула с 18.08.2017 по 16.02.2019 из расчета средней заработной платы за день по состоянию на 18.08.2017 года 2015 грн. 41 коп.

Полного текста решения в Едином реестре судебных решений пока нет.

Представительство президента в Крыму, по информации LB.ua, планирует обжаловать это решение.

Напомним, Наталья Попович была назначена представителем президента в Крыму 22 мая 2014 года. И была уволена президентом Петром Порошенко 15 августа 2017 года.

С 17 августа 2017 года по 3 декабря 2018 года эту должность занимал Борис Бабин. После него эти обязанности исполнял Изет Гданов до 25 июня 2019 года.