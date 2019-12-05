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СМИ РФ: в Казахстане планируют встречу с послом Украины из-за высказываний про Крым

Ни в соцсетях, ни на официальном сайте посольства Украины В Казахстане об этом нет никакой информации.

СМИ РФ: в Казахстане планируют встречу с послом Украины из-за высказываний про Крым
Фото: globallookpress.com

На сегодня, на 5 декабря в Казахстане планируют встречу посла Украины с представителями МИДа страны для обсуждения ситуации из-за реакции Киева на слова президента Касым-Жомарта Токаева об отсутствии факта аннексии Крыма. Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на ряд российских СМИ.

Ни в соцсетях, ни на официальном сайте посольства Украины В Казахстане об этом нет никакой информации.

 «Они (Украина) хотят, чтобы была встреча в МИД. Скорее всего, я думаю сегодня. Скорее всего, будет посол. Только после этого мы сможем что-то сказать», – процитировали СМИ заместителя министра иностранных дел Казахстана Шахрата Нурышева.

По информации агентства ТАСС, стороны будут обсуждать заявление представительницы украинского МИДа Екатерины Зеленко о намерении сделать демарши в отношении Казахстана.

Представитель дипведомства Казахстана также сообщил, что готовится заявление на реакцию украинского министерства.

Напомним, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Россией. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на это заявление и отметило, что Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

В конце ноября российские СМИ уже распространяли информацию о том, что между Турцией и аннексированным РФ Крымом якобы возобновили паромное грузовое сообщение. Однако МИД Турции опроверг эту информацию и подчеркнул, что это абсолютный фейк.

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