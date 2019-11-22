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МИД Турции опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения с Крымом

Россия распространила очередной фейк.

МИД Турции опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения с Крымом
Посол Украины в Турции Андрей Сибига
Фото: turkey.mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Турции опровергло информацию, распространенную российскими СМИ о восстановлении грузового паромного сообщения между Турцией и аннексированным РФ Крымом. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в твиттере.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - написал Сибига.

Напомним, сообщалось, что паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак. СМИ РФ утверждали, что сейчас якобы осуществляется второе оформление груза.

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