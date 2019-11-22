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Минобороны владеет 50 торговыми точками на "Седьмом километре"

Минобороны провело аудит имущества

Минобороны владеет 50 торговыми точками на "Седьмом километре"
Фото: Сергей Нужненко

Среди имущества Министерства обороны есть сотни магазинов и 50 торговых точек на “Седьмом километре” - оптово-розничном рынке под Одессой. 

Об этом в интервью LB.uа рaссказал министр обороны Андрей Загороднюк, комментируя результаты аудита имущества Минобороны.

"Минобороны не должно заниматься бизнесом. Почти все предприятия, которые зарабатывают деньги, нужно выводить из министерства либо на приватизацию, либо в “Укроборонпром”, либо в Фонд госимущества и так далее. Знаете, например, у нас есть 50 торговых точек на "Седьмом километре". Еще у нас есть сотни магазинов", - рассказал министр.

Загороднюк добавил, что эти точки и магазины сдают в оренду. 

"Экспресс-аудит будет еще в этом году. Фактически, он уже на руках, но пока его не публикуем. Могу сказать, что такого количества нарушений я не ожидал. То есть я знал, что там все плохо, но не думал, что настолько", - сказал Загороднюк.

Министр предложил создать программу по приватизации объектов обороны и продавать имущество через спецфонд. 

"Продавать только на конкурсной основе, только с объективной оценкой активов. А то у нас есть огромное количество активов, которые Минобороны не нужны. Не нужен завод строительных конструкций, не нужна масса магазинов по всей стране", - рассказал Андрей Загороднюк.

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