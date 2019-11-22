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Минобороны создает группу, которая будет заниматься изучением нарушения прав военнослужащих

В группу войдут военнослужащие-юристы

Минобороны создает группу, которая будет заниматься изучением нарушения прав военнослужащих
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В Министерстве обороны создадут группу, которая будет заниматься изучением нарушения прав военнослужащих.

Об этом в интервью LB.uа рaссказал министр обороны Андрей Загороднюк.

"Мы сейчас создаем официальную группу в Министерстве обороны, куда командируем военнослужащих-юристов, также привлекаем гражданских юристов. Группа будет заниматься изучением случаев нарушения прав военнослужащих. Это будет отдельный, самодостаточный и совершенно независимый орган, который будет давать консультации и реагировать. Представлять (в суде, – LB.ua) они пока не будут, хотя и это в планах. Представлять в суде будут адвокаты, и наша задача – организовать общение с теми независимыми организациями, которые могут нам помочь с привлечением адвокатов", - рассказал министр.

Группа начнет работу в пилотном режиме до конца года.

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