Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Вице-чемпионка мира по спортивной гимнастике рассказала о причинах начать карьеру в порноиндустрии
Вице-чемпионка мира по спортивной гимнастике рассказала о причинах начать карьеру в порноиндустрии
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Бельгии зафиксировали первую смерть от курения электронных сигарет

Парень умер из-за очень низкого уровня кислорода после перенесенной пневмонии.

В Бельгии зафиксировали первую смерть от курения электронных сигарет
Фото: sg.news

В Брюсселе зафиксировали первую смерть, которую врачи связывают с курением электронной сигареты. Об этом сообщает Telegraph.

18-летний Рафаэль Пауерт скончался менее чем через месяц после пневмонии. У парня появился кашель, который перерос в одышку, после чего его госпитализировали. Из-за очень низкого уровня кислорода, Пауерта поместили в медицинскую кому. Спустя 26 дней его легкие «окаменели» и врачи решили отключить аппараты искусственного дыхания.

Врачи сказали, что смерть, скорее всего, была вызвана его электронной сигаретой или ее жидким ароматизатором, которые парню подарили на 18-летие.

Отец Рафаэля отметил, что ранее у парня было крепкое здоровье, он играл в регби. Отец надеется, что смерть его сына поможет предотвратить гибель других людей из-за курения электронных сигарет.

Напомним, 3 октября сообщалось, что количество подтвержденных смертей в США из-за курения электронных сигарет возросло до 17 человек. Кроме того, было известно о 805 подтвержденных и вероятных случаях болезней повреждения легких, связанных с использованием электронных сигарет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также