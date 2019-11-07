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МОЗ отстранил директора Национального института рака

Комиссионная проверка будет проводиться до декабря 2019 года.

Фото: Мария Лебедева

Директора Национального института рака Елену Колесник отстранили от выполнения должностных обязанностей на время проведения комиссионной проверки Министерства здравоохранения, которая будет проводиться до декабря 2019 года.

Об этом на заседании Комитета по вопросам охраны здоровья заявил замминистра охраны здоровья Андрей Семиволос, передает корреспондент LB.ua.

Фото: Мария Лебедева

Фото: Мария Лебедева

Фото: Мария Лебедева

Он зачитал соответствующий приказ на заседании, где обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Национального института рака.

"Колесник отстранена от выполнения обязанностей директора, ее обязанности на время проведения расследования возложены на заместителя по организационно-методичной работе (Лукашенко А. В.). Проверка проводится в том числе, чтобы выявить соответствие директора занимаемой должности, согласно ее контракту. Мы движемся к реорганизации”, - заявил на заседании Семиволос.

Новая комиссионная проверка начала работу в рамках проведения реструктуризации института и предоставлении ему автономизации. Колесник поставила свою подпись под соответствующим документом, подтвердив, что с приказом она ознакомлена.

Напомним, что на данный момент продолжается расследование в рамках двух криминальных дел относительно закупок НИР через систему ProZorro. 25 октября МОЗ огласил результаты аудита в Институет, в ходе которого были обнаружены многочисленные нарушения, и передал результаты правоохранителям

Марія ЛебедєваМарія Лебедєва, ​журналістка
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