Минздрав планирует создать в Украине восстанавливаемый запас сывороток

В рамках этой программы закупают сыворотки от дифтерии, ботулизма и столбняка.

Министерство здравоохранения планирует создать в Украине восстанавливаемый фонд сывороток для болезней с высокой летальностью.

Об этом на брифинге заявил директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, передает "Укринформ".

"Существует программа закупки медикаментов для болезней с высокой летальностью, ежегодно стоимость этой программы составляет около 40 млн гривен. В рамках этой программы закупают сыворотки от дифтерии, ботулизма, столбняка, и Минздрав продолжает эту программу", - сказал Курпита.

По его словам, сейчас ПРООН в Украине ведет переговоры с производителями сывороток с тем, чтобы создать в Украине восстанавливаемый запас таких сывороток.

В то же время Курпита отметил, что в мире есть только 10 производителей сывороток от болезней с высокой летальностью, в частности от дифтерии, поэтому для обеспечения защиты нужно вакцинироваться.

"Из-за высокого уровня охвата вакцинацией в мире потребность в сыворотках существенно уменьшается. И сейчас около 10 производителей сыворотки в целом в мире ... Проблема не в том, чтобы сыворотки были в большом количестве. Мы не можем обеспечить избыточное количество, в этом нет смысла . Стоит перестать лечить "ожоги", а вместо этого не хвататься за "горячий чайник". Для того, чтобы не получить "ожоги", мы должны делать вакцинацию, тогда потребность в сыворотках будет уменьшаться", - сказал он.

Курпита напомнил, что в 2018 году Минздрав перешел на трехлетнее планирование закупки вакцин, имеющийся запас вакцин от дифтерии покрывает потребность до июня 2020 года, дальше планируется следующая поставка вакцин.

По данным Минздрава, сейчас в Украине в наличии есть 6 млн 800 доз вакцины от дифтерии для всех возрастных категорий. Также в наличии имеется 189 флаконов противодифтерийной сыворотки; в течение ноября в Украину будет доставлено еще 150 флаконов сыворотки. Также 100 флаконов сыворотки предоставит в качестве гуманитарной помощи посольство Индии в Украине.

Напомним, по состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрировано 21 случай заболевания дифтерией.