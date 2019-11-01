В Харьковской области зафиксировали случай дифтерии.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Сегодня в 14:30 из Харьковской области поступило экстренное сообщение о бактериологическом выделении нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больной на ангину. Пациентка находится в стационаре и получает лечение антибиотиками. Сыворотка не вводилась в связи с выделением микроорганизма, который не производит токсин", - сказано в сообщении.

Эпидемиологи обследовали 27 человек по месту жительства и работы пациентки.

Утром в пятницу на пресс-конференции в Киеве министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что по состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрирован 21 случай заболевания дифтерией.

Гендиректор ЦОЗ Владимира Курпита в свою очередь заявил об угрозе распространения дифтерии в связи с недостаточным охватом вакцинации.

"С 2010 по 2015 год уровень вакцинации среди детей не превышал 70%, а в 2015 он составлял 26%. Среди взрослых ревакцинацию до 2015 года не проводили. Мы фактически начали ревакцинацию взрослых с 2017 года. В связи с этим угроза относительно распространения дифтерии возможна", - сказал Курпита.

Бесплатная, закупленная за государственные деньги вакцина от дифтерии есть во всех медучреждениях Украины, которые работают на первичном уровне. Взрослым вводится комплексная вакцина от дифтерии и столбняка - АДС-М. Иммунитет от дифтерии и столбняка держится 10 лет, каждые десять лет вакцинацию нужно повторять. Детям вводится комплексная вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка АКДС согласно календарю вакцинации. Она также доступна во всех учреждениях страны - как в государственных, так и в частных - в частных можно найти также пяти и шестивалентные вакцины, в составе которых есть противодифтерийный компонент.

Дифтерия - инфекционная болезнь, вызванная бактерией Corynebacterium diphtheriae. Ее признаки и симптомы обычно проявляются спустя 2-5 дней после заражения и варьируются от легких до тяжелых. Зачастую симптомы нарастают постепенно, начиная с болей в горле и повышения температуры тела. В тяжелых случаях бактерии производят токсин, вызывающий формирование утолщенного сероватого или белого налета в горле. Налет может стать причиной обструкции дыхательных путей, затрудняя дыхание и глотание и вызывая "лающий" кашель. Возможен отек шеи, отчасти вызванный увеличением лимфоузлов.

Токсин может также проникать в кровоток, вызывая различные осложнения, в том числе воспалительные поражения и повреждения сердечной мышцы, воспалительные поражения нервов, нарушения функции почек и кровотечение на фоне пониженного содержания тромбоцитов в крови. Поражение мышц сердца может приводить к нарушениям сердечного ритма, а воспалительные поражения нервов могут вызывать паралич.