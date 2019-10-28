Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Выбор чистой совести
Выбор чистой совести
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Киеве зафиксировали второй случай дифтерии

Женщине пришлось ввести противодифтерийную сыворотку.

В Киеве зафиксировали второй случай дифтерии
Фото: EPA/UPG

Киевский лабораторный центр Минздрава подтвердил второй случай дифтерии в Киеве. Пациентка - женщина 1986 года рождения - находится в реанимации Александровской больницы.

Об этом пишет "Сегодня".

"Диагноз подтвердился. В субботу женщине ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации, и пока изменений в ее состоянии нет. Она проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе. В доме вчера провели заключительную дезинфекцию. У заболевшей – трое детей. Им сделали посев, их осмотрел доктор. У одного ребенка – легкое респираторное заболевание, но диагноз "дифтерия" не подтвердился. Детей разрешили отвезти к бабушке в Житомирскую область", – рассказала Наталья Гунченко, заместитель директора Киевского лабораторного центра Минздрава.

Напомним, что на прошлой неделе в Киеве был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также