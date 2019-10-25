В школе Чернигова зафиксировали 13 случаев вирусного гепатита

В черниговской школе №7 выявлены 13 случаев заболевания вирусным гепатитом.

Об этом информирует "UA:Чернигов".

Первоначально в больницу с диагнозом гепатит типа А обратилось четыре ребенка и работница школьной столовой. После этого заболевание обнаружилось еще у 8 учеников.

По информации заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, ученики госпитализированы в инфекционное отделение больницы. У детей, у которых болезнь диагностировали позже, тип вируса еще устанавливается.

Начальник отдела главного управления Госпродпотребслужбы в Черниговской области Павел Моргацкий заверил, что в школе №7 проведено санитарно-эпидемиологическое обследование.

Сейчас проводят лабораторные исследования еды из столовой и буфета.

Напомним, гепатит А - болезнь печени, вызываемая вирусом, который распространяется, в основном, при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным.