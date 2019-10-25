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В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка

Ребенок был не вакцинирован.

В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
Фото: www.likar.info

В Волынской области зафиксировали первый подтвержденный случай вакциноассоциированного паралитического полиомиелита у двухлетнего ребенка.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что ребенок был не вакцинирован, родители умышленно отказались от прививок от полиомиелита.

"Последние случаи болезни в Украине фиксировались в 2015 и 2017 годах, однако она снова дала о себе знать", - добавили в министерстве.

Минздрав отмечает, что единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни - это вакцинация, поскольку специфического лечения не существует.

Источником болезни может стать человек, который болеет или переносит вирус бессимптомно. Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный.

В большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса.

Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.

Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без поражения. Отмечается, что даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНР) способен сильно навредить больному.

Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита использует несколько вакцин для борьбы с этой болезнью. В Украине применяется два типа - инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) и оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ). Обе вакцины закупаются через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и имеют переквалификацию Всемирной организации здравоохранения, которая гарантирует качество и постоянный контроль за производителями.

"ОПС одна из самых безопасных вакцин, которую изобрело человечество и применяется для иммунизации новорожденных. Она настолько безопасна, что ее можно использовать, даже когда ребенок болен. ОПС используется несколько раз для достижения максимального иммунитета привитого, однако с увеличением количества прививок не увеличиваются риски побочных эффектов", - объясняют на сайте ВОЗ.

Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно нужно проводить комплексно, не пропуская ни для увеличения резистентности организма к болезни.

Бесплатная вакцинация против полиомиелита проводится у семейного врача или педиатра в государственных медицинских учреждениях, а также частных, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Как сообщалось, 24 октября в Киеве впервые за последние несколько лет зафиксировали подтвержденный случай дифтерии у 9-летнего ребенка.

Ранее в Ужгороде зафиксировали 15 случаев дифтерии. До этого дифтерии в Закарпатской области не было с 2011 года.

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