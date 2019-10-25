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Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака

Дорогое оборудование пылится на складе, а купленные в 2017 году компьютеры пропали.

Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака
Фото: unci.org.ua

Внутренний аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Национальном институте рака.

Об этом говорится на сайте министерства.

Проверка, охватившая период с 1 января по 20 сентября 2019 года, установила, что потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий формировались в учреждении бессистемно. В результате зафиксированы случаи несвоевременных поставок и ненадлежащего контроля за отгрузкой товаров.

В Институте рака созданы необоснованно большие остатки препарата Метотрексат Тева (взрослая онкология) - более 4 тысяч упаковок при среднегодовом использовании около 800 флаконов.

Не используются 7 единиц дорогого медицинского оборудования, в том числе закупленный еще в 2011 году линейный медицинский ускоритель Varian Clinac iX.

Обнаружена недостача 149 компьютеров общей стоимостью 700 тысяч гривен, которые были куплены 2017 году для создания медицинской информатизационной системы.

Минздрав направил материалы аудита в правоохранительные органы.

Национальный институт рака - ведущее учреждение Минздрава Украины по проблеме онкологии.

В августе 2019 года сотрудники правоохранительных органов заявили о разоблачении врачей Института на продаже бесплатных лекарств для онкобольных.

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