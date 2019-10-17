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Скалецкая прокомментировала уход Раимова

Глава Минздрава опровергла, что уволила советника, который отвечал за коммуникацию.

Скалецкая прокомментировала уход Раимова
Фото: Lb.ua

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала отставку своего советника, политтехнолога Дмитрия Раимова.

Свое мнение она высказала в эфире телеканала НАШ.Макси-ТВ.

Глава Минздрава заявила, что уход Раимова - не увольнение, и опровергла, что это она его уволила.

"Думаю, всем очень нравится, когда министр кого-то увольняет - это сразу становится новостью дня. На самом деле, тот этап, с которого мы начали идти - такой интенсивный медийный старт - это была хорошая поддержка со стороны Дмитрия. Поэтому я думаю, что свою функцию он выполнил настолько, насколько хотел. Я ему очень благодарна", - отметила министр.

Ранее 17 октября Дмитрий Раимов в своем фейсбуке сообщил, что покинет свой пост до конца месяца. Он отвечал за коммуникацию в команде министра здравоохранения Зоряны Скалецкой со 2 сентября.

13 октября сообщалось, что у Скалецкой в Минздраве появились новые советники.

По данным пресс-службы министерства, "ради продолжения реформ и налаживания сотрудничества с международными партнерами" Скалецкая пригласила стать советником Алексея Яременко (заместитель руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения), Виктора Ляшко (бывший первый заместитель гендиректора Центра общественного здоровья), Матвея Хренова (консультант Национальной службы здоровья Украины), Серго Китаишвили (основатель общественной организации "Центр развития системы здравоохранения").

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