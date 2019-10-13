Собор Элладской церкви решил признать ПЦУ
Собор Элладской церкви решил признать ПЦУ
Давид Арахамия: "Единственное, что нас всех объединяет, это доверие к президенту"
Давид Арахамия: "Единственное, что нас всех объединяет, это доверие к президенту"
Украина победила Литву в отборе на Евро-2020
Украина победила Литву в отборе на Евро-2020
​Луценко оказался замешан в деле, из-за которого в США арестовали "посредников" Джулиани
​Луценко оказался замешан в деле, из-за которого в США арестовали "посредников" Джулиани
Элладская Церковь признала ПЦУ: как все происходило и что будет дальше?
Элладская Церковь признала ПЦУ: как все происходило и что будет дальше?
Восстание против Ленина
Восстание против Ленина
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Четырех российских актеров внесли в перечень запрещенных в Украине
Четырех российских актеров внесли в перечень запрещенных в Украине
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
ГлавнаяПолитика

Гончарук пообещал объявить конкурс на должность госсекретаря Минздрава

Ранее на закрытом заседании Кабмин сменил Янчука, назначенного при Супрун.

Гончарук пообещал объявить конкурс на должность госсекретаря Минздрава
Фото: Lb.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал объявить конкурс на госсекретаря Минздрава после того, как увольнение с этой должности Артема Янчука раскритиковала экс-министр Ульяна Супрун.

"По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор", - написал Гончарук в комментарии под постом Супрун. 

Он добавил, что раскритикованная Супрун Инна Солодкая назначена госсекретарем Минздрава временно, и на следующей неделе Кабмин объявит "честный" конкурс на ее должность.

Кроме того, как отметил премьер, в Минздраве не прекращается "трансформация системы".

"Лично я поддерживаю и буду поддерживать много инициатив, начатых Вашей командой. Однако, это не означает, что новая команда должна воздержаться от анализа их результатов и внесения корректив с целью повышения эффективности системы", — написал Гончарук.

Также он сообщил, что изучает ситуацию с "поведением отдельных новых людей в Минздраве" и вскоре даст ей оценку.

Напомним, экс-глава МОЗ Ульяна Супрун вчера заявила, что на закрытом заседании правительства министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подняла вопрос об увольнения госсекретаря МОЗ Артема Янчука, который находится в декретном отпуске. На его место назначили Инну Солодкую - бывшую коллегу Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой.

Супрун сообщила, что увольнение Янчука было проведено "в супертайном режиме с нарушением законодательства".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также