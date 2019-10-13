Гончарук пообещал объявить конкурс на должность госсекретаря Минздрава

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал объявить конкурс на госсекретаря Минздрава после того, как увольнение с этой должности Артема Янчука раскритиковала экс-министр Ульяна Супрун.

"По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор", - написал Гончарук в комментарии под постом Супрун.

Он добавил, что раскритикованная Супрун Инна Солодкая назначена госсекретарем Минздрава временно, и на следующей неделе Кабмин объявит "честный" конкурс на ее должность.

Кроме того, как отметил премьер, в Минздраве не прекращается "трансформация системы".

"Лично я поддерживаю и буду поддерживать много инициатив, начатых Вашей командой. Однако, это не означает, что новая команда должна воздержаться от анализа их результатов и внесения корректив с целью повышения эффективности системы", — написал Гончарук.

Также он сообщил, что изучает ситуацию с "поведением отдельных новых людей в Минздраве" и вскоре даст ей оценку.

Напомним, экс-глава МОЗ Ульяна Супрун вчера заявила, что на закрытом заседании правительства министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подняла вопрос об увольнения госсекретаря МОЗ Артема Янчука, который находится в декретном отпуске. На его место назначили Инну Солодкую - бывшую коллегу Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой.

Супрун сообщила, что увольнение Янчука было проведено "в супертайном режиме с нарушением законодательства".