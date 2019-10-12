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Законопроекта о статусе Донбасса не существует в природе, - Арахамия

"Красные линии, которые мы обсуждали в кулуарах, это нерушимость границ и выборы только по украинским законам после того, как Украина вернет контроль над территориями", - сказал Арахамия

Законопроекта о статусе Донбасса не существует в природе, - Арахамия
Фото: Макс Левин

Фракция "Слуга народа" еще не начала работать над законопроектом об особом статусе Донбасса.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия. 

"На данный момент нет даже первичного драфта. Законопроекта не существует в природе. Наверное, действительно бесполезно его обсуждать, потому что мы говорим об абстракции", - рассказал Арахамия.

По его словам, проект закона будет разрабатывать группа, которая готовит встречу в "нормандском формате".

"Депутаты обещали избирателем найти мирный план урегулирования ситуации на Донбассе. Красные линии, которые мы обсуждали в кулуарах, это нерушимость границ и выборы только по украинским законам после того, как Украина вернет контроль над территориями", - добавил Арахмия. 

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