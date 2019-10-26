Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
​Поматросили и бросили
​Поматросили и бросили
Порошенко противостоит не отдельный заявитель или правоохранительная структура, а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат
Порошенко противостоит не отдельный заявитель или правоохранительная структура, а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
Заммэра Днепра задержан в харьковском аэропорту
Заммэра Днепра задержан в харьковском аэропорту
Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Тернопольской области подтвержден случай дифтерии у привитого мужчины

Больной сделал прививку два года назад.

В Тернопольской области подтвержден случай дифтерии у привитого мужчины
Фото: Pixabay

В Тернопольской области подтвержден случай дифтерии у 47-летнего мужчины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Диагноз подтвердили лабораторно.

"Больной проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей, за помощью обратился к врачу в Тернопольской области, с которым заключил декларацию. Контактировал с тремя лицами, из которых один ребенок ", - говорится в сообщении.

По месту жительства пациента 21 октября провели дезинфекцию.

Известно, что больной в 2017 году привился от дифтерии.

"Введенна в 2017 году вакцина сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, что не дало развиться тяжелым осложнениям", - отметили в Минздраве.

В Министерстве также напомнили, что прививки от дифтерии рекомендуются не только детям, но и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. Украина обеспечена необходимым количеством вакцин. Вакцинироваться можно в своего семейного врача.

Напомним, в Ужгороде зафиксировали 15 случаев дифтерии, из-за чего в Ужгородском университете прекратили учебный процесс. До этого дифтерии в Закарпатской области не было с 2011 года.

Ранее в Украине были зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания дифтерией - в Хмельницкой и в Луганской областях. 24 октября случай дифтерии подтвердили в Киеве - заболел 9-летний ребенок, мать которого ранее отказалась от прививок.

В 2018 году дифтерией в Украине заболело 10 человек.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также