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В Ужгород доставили восемь флаконов сыворотки от дифтерии

Сыворотку привезли из соседних областей.

В Ужгород доставили восемь флаконов сыворотки от дифтерии
В Ужгород доставили восемь флаконов сыворотки от дифтерии
Фото: twitter.com/whoyemen

В связи с вспышкой дифтерии в Ужгород доставили восемь флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра здоровья.

"В Ужгород спецтранспортом доставили восемь флаконов дифтерийного антитоксина. По три дали Львовская и Черновицкая области, два - Ивано-Франковская", – сообщили в центре здоровья.

Отмечается, что еще 100 флаконов препарата приобрела Индия. На данный момент проверяется наличие регистрации сыворотки на территории Украины. В случае, если препарат будет соответствовать всем требованиям, то его доставят в Ужгород 30 октября на самолете.

Кроме этого, медики рассказали, что состояние больных дифтерией остается стабильным. Новых случаев заболевания не зафиксировали.

Напомним, в Ужгороде зафиксировали 15 случаев дифтерии, из-за чего в Ужгородском университете прекратили учебный процесс. До этого дифтерии в Закарпатской области не было с 2011 года.Ранее в Украине были зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания дифтерией - в Хмельницкой и в Луганской областях. 24 октября случай дифтерии подтвердили в Киеве - заболел 9-летний ребенок, мать которого ранее отказалась от прививок.

Вчера сообщалось, что в Тернопольской области подтвердили случай дифтерии у 47-летнего привитого мужчины. Больной сделал прививку два года назад.

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