МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В киевском суде подрались противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Ватутина

Позже всех эвакуировали из-за сообщения о минировании.

В киевском суде подрались противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Ватутина
Фото: theinsider.ua

Шестой апелляционный административный суд Киева рассматривает апелляцию Киевского горсовета и националистических организаций на отмену решения о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в Киеве.

Об этом сообщает "The INSIDER".

Решение дать этим проспектам имена Бандеры и Шухевича горсовет принял 2016 и 2017 соответственно. Позже две общественные организации "Еврейская правозащитная группа" и "Ветераны труда - дети войны" подали иск и через окружной административный суд Киева добились отмены решений горсовета.

На заседании 28 октября представители общественных организаций выразили недоверие составу суда. Коллегия дала им время на выражение недоверия в письменном виде.

В начале заседания между присутствующими произошла потасовка, и в заседании был объявлен перерыв. А по состоянию на 13:10 всех присутствующих эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Напомним, в конце июня Окружной админсуд отменил переименование проспектов Ватутина и Московского, руководствуясь "общественным интересом".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также