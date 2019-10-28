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В Киеве в ДТП с двумя легковушками три человека получили серьезные травмы

На перекрестке проспектов Ватутина и Маяковского столкнулись Honda и Mercedes.

В Киеве в ДТП с двумя легковушками три человека получили серьезные травмы
Фото: kiev.informator.ua

В воскресенье вечером в Киеве на перекрестке проспектов Ватутина и Маяковского произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись Honda и Mercedes. В результате аварии три человека получили серьезные травмы.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что на помощь пострадавшим выехали экипажи патрульной полиции, "кареты" скорой помощи и спасатели.

Одними из первых на место прибыли представители ГО "Автопатруль Майдан". Они рассказали, что в аварии серьезно пострадали три человека: водители обоих авто и пассажирка Honda - у нее была рваная рана руки. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

По словам очевидцев, Mercedes двигался на большой скорости и не пропустил Honda, которая пересекала перекресток в сторону бульвара Перова. От сильного удара водитель Mercedes потерял управление и автомобиль развернуло на 360 градусов, после чего он вылетел на клумбу и остановился.

Обстоятельства ДТП установит следствие.

Напомним, ранее в ДТП в Хмельницкой области погибли двое взрослых и ребенок.

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