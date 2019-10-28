По версии следствия, он вымогал деньги у директора госпредприятия за содействие в согласовании документов на земельные паи.

Правоохранители задержали начальника одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областям, которого подозревают в получении 30 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"ГПЦ совместно с ГБР и СБУ во время расследования уголовного производства по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины, разоблачен и задержан начальник одного из отделов регионального отделения ФГИ по Харьковской, Донецкой и Луганской областям", - говорится в сообщении.

По версии следствия, чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий 30 тыс. долларов США за содействие в согласовании документов на паи земель указанного предприятия, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора.

Фото: gp.gov.ua

Во время обыска в доме чиновника обнаружены и изъяты более 0,5 млн долларов США.

Чиновника задержали сразу после получения неправомерной выгоды в полном объеме и сообщили о подозрении.

Напомним, в июле детективы Национального антикоррупционного бюро задержали и.о. главы ФГИ Виталия Трубарова.

В сентябре должность руководителя ведомства получил экс-директор по управлению недвижимым имуществом "Укрпочты" Дмитрий Сенниченко.