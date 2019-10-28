ГПУ закрыла дело экс-министра спорта Коржа

Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении бывшего министра спорта, руководителя ФСО "Динамо" Виктора Коржа по подозрению в получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на решение суда и сообщение ФСО.
"Причастность руководителя ФСО "Динамо" к получению неправомерной выгоды не подтвердилась. Генпрокуратура закрыла дело", - говорится в сообщении спортивного общества.
Напомним, в апреле Служба безопасности отказалась раскрывать информацию про расследование уголовного производства по подозрению экс-министра спорта Виктора Коржа (на то время - советника главы МВД Арсена Авакова) в вымогательстве взятки 30 тыс. долларов.