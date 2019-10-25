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ГПУ остановила расследование дела снайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана

Дмитрий Хмель по решению суда обязан находиться под ночным домашним арестом до 28 ноября.

ГПУ остановила расследование дела снайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана
Дмитрий Хмель на суде
Фото: ukranews.com

Генеральная прокуратура остановила расследование уголовного производства в отношении снайпера Дмитрия Хмеля, бывшего бойца спецназа "Омега", подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана в Киеве.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что расследование дела было остановлено в августе.

"16.08.2019 постановлением следователя в уголовном производстве, согласованным прокурором, досудебное расследование в уголовном производстве остановлено на основании п.3 ч.1 ст.280 КПК Украины, в связи с имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. В частности в Швейцарскую Конфедерацию направлен запрос от 12.06.2019 о международной правовой помощи", - говорится в тексте ходатайства.

На данное время выполнение указанного запроса о международной правовой помощи компетентными органами Швейцарии продолжается.

Защита Хмеля попыталась обжаловать остановку расследования, но 21 октября суд отказал ей в этом.

Подозреваемый по решению суда обязан находиться под ночным домашним арестом до 28 ноября и обязан носить электронный браслет контроля.

Напомним, Хмель был задержан почти через пять лет после преступления из-за длительной экспертизы оружия, которая закончилась только 16 октября 2018 года.Он подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на ул.Институтской 20 февраля 2014 года. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

Сам Хмель отрицает свою вину. В мае Печерский районный суд Киева продлил его арест до 15 июня.

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