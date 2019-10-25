ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
Жители Дарницкого района Киева устроили митинг за чистый воздух
Жители Дарницкого района Киева устроили митинг за чистый воздух
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики обстреляли позиции военных на участке разведения войск возле Петровского

Террористы демонстрируют свое нежелание соблюдать договоренности.

Боевики обстреляли позиции военных на участке разведения войск возле Петровского
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Пророссийские боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил на участке разведения войск около Петровского и Богдановки в Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

"24 октября противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №3, совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на готовность ВСУ провести разведение сил на этом участке, боевики демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за постоянных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также