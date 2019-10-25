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​Поматросили и бросили

Весной прошлого года Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыбацкий сейнер «Норд» под российским флагом. Основанием для задержания стал выход корабля из Керченского порта, который с июля 2014 года, как все остальные порты оккупированного полуострова, закрыт для судоходства. Судно было арестовано, а вместе с ним задержали и восьмерых членов экипажа корабля. Российская пропаганда развернула истерику, требуя освободить керченских рыбаков. Как эти люди оказались на свободе, и почему через год все они остались без работы - в материале крымского корреспондента LB.ua. 

Фото: minjust.gov.ua

Из рыбаков в телезвезды

В лучших традициях «симметричного ответа» российские пограничники задержали украинских рыбаков из Очакова, объявили их браконьерами и потребовали «обмена». Тем временем керченские моряки выплатили штраф и попытались вылететь из аэропорта Борисполь по российским паспортам, но были опять задержаны пограничниками, поскольку их «российское» гражданство не признано Украиной и цивилизованным миром.

Потом они еще несколько раз пытались разными путями покинуть материковую часть страны, но всякий раз упирались в требование восстановить украинские паспорта. В итоге они согласились на оформление справок, подтверждающих их украинское гражданство. На этом условии они смогли свободно пройти административную границу и вернуться в оккупированный Крым, а российские правоохранители в обмен отпустили рыбаков из Очакова. С момента задержания керченских рыбаков до момента их обмена прошло полгода.

Вся Россия знала историю экипажа сейнера «Норд» от работников пропаганды, которая представила ситуацию в свете «простые керченские рыбаки героически противостоят всей украинской хунте». Из возвращение было обставлено как яркое шоу с привлечением ведущих российских телеканалов.

Сергей Аксенов встречает моряков керченского судна «Норд», 30 октября 2018 года
Фото: facebook
Сергей Аксенов встречает моряков керченского судна «Норд», 30 октября 2018 года

Не удивительно, что спустя несколько месяцев глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов во время своего визита в Керчь буквально был вынужден публично пообещать «натерпевшимся» рыбакам сохранение рабочих мест, а рыбколхозу имени Первого мая, который владел судном – купить новый траулер.

С обещаниями, но без корабля

Согласно информации от директора рыбколхоза Сергея Лескова, деньги на новое судно должны были выделить государственному предприятию «Крымские морские порты», которое в свою очередь передаст это судно рыбколхозу в безвозмездную аренду на сорок девять лет.

В рыбколхозе очень быстро нашли вариант, который, по их мнению, был оптимальным по соотношению цены и качества, и имел схожие с «Нордом» характеристики. С большим опозданием был объявлен конкурс на закупку, который завершился нулевым результатом. 

По версии министерства транспорта Крыма, к ним не поступило заявок, которые бы соответствовали техническим требованиям. Но в рыбколхозе объясняют провал по-другому - в момент предпродажной проверки не удалось запустить траловый комплекс. 

Тендер повторили снова. Однако, по состоянию на 26 августа, о судьбе тендера ни в рыбколхозе, ни заказчика, которому было поручено провести покупку нового корабля, ничего сказать не смогли.

Моряки «Норда» начали публично говорить о том, что скоро их придется «списать на берег». В начале октября с ними встретился "министр промышленной политики" из оккупационного правительства Крыма Андрей Васюта. И заявил, что в сложившейся ситуации виноваты не чиновники, не бюрократические процедуры, а доведенное до банкротства руководство предприятия.

Андрей Васюта
Фото: crimea-news.com
Андрей Васюта

«Вы заявили невыполнимые требования, сузив круг возможных к закупке судов до одного. Если бы не ваша «помощь», то судно было бы уже приобретено», – заявил Васюта. Рыбаки за словом в карман не полезли и привели в пример украинских военных моряков, которых встретили в Киеве как героев и каждому купили по квартире буквально в течении нескольких дней. Министр примером был сильно сконфужен, в итоге, никакого консенсуса по итогам встречи достигнуто не было.

Но поскольку «разруливать» ситуацию как-то требовалось, ответственные за исполнение чиновники на следующий день после неудачной встречи запустили третий по счету тендер на приобретение корабля. Причем, на этот раз его технические характеристики оказались сильно занижены – мощность силовой установки оказалась в два раза ниже заявленной, а остальные характеристики наводили на мысль, что чиновники уже присмотрели подходящую для покупки «посудину». 

Чиновники заявили, что согласовали эти технические характеристики с рыбколхозом и экипажем корабля. Но те заявили, что это не так.

Списали на берег

Не особо церемонятся в Крыму и с «прошедшими ужасы плена» членами экипажа арестованного сейнера. Хотя они явно рассчитывали на совсем другой прием. «Мы не дали топтать нашу Родину, наш флаг. Как деды в войну полковые знамена из окружения выносили, так и мы», - гордо рассказывал на камеры в день возвращения старпом Юрий Савельев, демонстрируя российский флаг, который он снял с мачты «Норда» и прятал под одеждой все полгода, пока не мог покинуть материковую часть Украины.

Про последователей «дедов с полковыми знаменами» забыли меньше, чем через три часа. За то время пока автобус вез их от административной границы до родного города. «Мы без копейки денег, голодные приехали в Керчь. Администрация города знала, что нас обменяли, но никто не организовал ничего, чтобы доставить домой. Семьи наши не предупредили, когда и куда мы приедем. Поздно вечером привезли на автовокзал и высадили, а дальше — хоть пешком. А у ребят ни денег, ни телефонов, ни одежды толком с собой не было», - вспоминает все тот же Юрий Савельев.

Фото: Риа Крым

Родственники моряков с сейнера рассказывают, что ни одно обещание оккупационной власти, данное членам экипажа «Норда», не было выполнено. В частности, когда они пришли за направлениями в обещанный бронхолегочный санаторий, их оттуда выпроводили, потому что «не имеется соответствующих заболеваний».

«Глава Крыма Сергей Аксенов обещал нам помочь с документами, лечением и пароходом. Но паспорта наши моряки восстановили за свой счет, а когда обратились в больницу, им в лицо рассмеялись. Мол, идите в общую очередь и получайте медпомощь на общих основаниях. Даже капитану Владимиру Горбенко, находившемуся в предынфарктном состоянии, не уделили внимания. А про рядовых моряков и говорить нечего… На День рыбака нашим морякам дали грамоту - одну на всех. Даже бумаги пожалели!», - цитирует одно из крымских изданий Татьяну Савельеву, которая является супругой "патриотичного" старпома с сейнера «Норд».

Тем временем путина (сезон интенсивного лова рыбы) уже почти началась. Десять миллионов рублей (около четырех миллионов гривен), которые заняло предприятие под этот сезон для содержания экипажа, закончились, и рыболовецкий колхоз заявил о начале процедуры увольнении сотрудников. В том числе всего «героического» экипажа с сейнера «Норд». 

Эти люди в полной мере смогли оценить всю глубину выражения «поматросили и бросили». Но, к сожалению, этот показательный пример едва ли натолкнул кого-то к критическим размышлениям и уж тем более выводам. Слишком жесткая пропаганда. Слишком мало крымчан еще «поматросили».

Андрей Стрельцов, журналист из Крыма
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