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В Запорожье ранили ножом ромскую активистку

Активистка Анжелика Белова попала в реанимацию.

В Запорожье ранили ножом ромскую активистку
Архивное фото
Фото: Piter.tv

В Космическом микрорайоне города Запорожье неизвестные напали на активисту, руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.

Об этом сообщил президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани, передает "Интерфакс-Украина".

"Только что в Космическом микрорайоне Запорожья, на ул.Европейской напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" и женой запорожского общественника, лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова", - написал Хамдани на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, нападение было совершено днем в подъезде после долгого преследования. Злоумышленник нанес удар ножом в область сердца, в связи с чем активистка попала в реанимацию.

Полиция Запорожской области в фейсбуке сообщила, что разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления, совершенного в подъезде дома на ул.Европейской.

"Сегодня, в подъезде дома по ул.Европейской в г.Запорожье, неизвестный мужчина причинил ножевое ранение женщине 1995 года рождения и скрылся. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совершении тяжкого преступления подозревается мужчина лет 30-40 и ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, на лбу имеет залысины, глаза выпуклые, был одет в черную одежду.

Фото: zp.npu.gov.ua

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