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Копнуть глубже. В Белой Церкви строят общежитие на еврейских костях

Человеческие останки и фрагменты надгробий с надписями на иврите обнаружены в Белой Церкви, где строят общежитие для сотрудников Министерства обороны.

Фото: предоставлено автором

Активисты установили, что извлеченный грунт усеян фрагментами костей. Неравнодушный горожанин вызвал полицию на строительную площадку, после чего начальник участка тоже обратился к правоохранителям, демонстрируя, что «все в порядке», и требуя оформить якобы ложный вызов от активиста. Впрочем, полицейские вникли в ситуацию, собрали крупные фрагменты и кости, как вещественные доказательства, и составили протокол.

8 октября еврейская община Белой Церкви обратилась в Министерство обороны (которому принадлежит земельный участок) с обращением, подчеркнув, что осквернение могил недопустимо.

Фото: предоставлено автором

9 октября с исполнительным директором белоцерковской еврейской общины Нателлой Андрющенко связались сотрудники офиса министра обороны Алексея Марценюка, сообщив о приостановке строительных работ до выяснения обстоятельств.

Городские власти со своей стороны создали специальную комиссию, первое заседание которой прошло 10 октября. В ходе совещания историк-краевед Алексей Стародуб заявил, что, согласно сохранившимся картам захоронений, на данной территории действительно располагалось еврейское кладбище XVI века. Кроме того, есть свидетельства, что именно здесь шли расстрелы еврейского населения в годы войны.

Рабочая группа выехала на место, где обнаружила множественные человеческие останки и обломки еврейских надгробий. Наткнувшись при этом на сопротивление начальника участка, требовавшего от представителей комиссии покинуть объект.

Фото: предоставлено автором

Активисты белоцерковской еврейской общины отмечают своевременное вмешательство в ситуацию главы Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосифа Зисельса. «Уничтожение древних еврейских захоронений неприемлемо, поэтому мы приложим максимум усилий для решения проблемы в рамках закона «Об охране культурного наследия», — говорит Зисельс.

Надо учесть, что в конце XIX столетия большинство населения города (52,9%) составляли евреи. Погромы Гражданской войны и Холокост уничтожили 80% общины, но в центре города сохранилась еврейская застройка — здания синагог, школы, больницы — еврейское прошлое невозможно вычеркнуть из истории Белой Церкви.

Старая открытка с Хоральной синагогой Белой церкви
Фото: предоставлено автором
Старая открытка с Хоральной синагогой Белой церкви

Рабочая группа поддержала общину, требуя у Министерства обороны и застройщика — ЧП «Инжбудторг» — остановить работы до дальнейших выяснений. К сожалению, застройщик продержался лишь до 24 октября, когда сотрудники ЧП пустили в ход аргумент «у нас же график» и принялись наверстывать упущенное. Официального письменного распоряжения о прекращении работ до сих пор нет, хотя сегодня из офиса МО сообщили, что разрывают договор с подрядчиком, и отдали распоряжение немедленно убрать технику. Волонтеры следят за ситуацией.

Сейчас зарегистрировано обращение в Министерство культуры для подтверждения особого статуса территории, на которой вырыт котлован.

Фото: предоставлено автором

«Думаю, что государство должно внимательнее относиться к подобным инцидентам, не допуская варварства и бездумного уничтожения исторических мест, — говорит директор двух еврейских школ Нателла Андрющенко. Старое еврейское кладбище — часть нашей общей городской истории. Мы надеемся на цивилизованное решение вопроса».

Все, чего требуют немногочисленные сегодня евреи города — позволить увековечить память своих предков надлежащим образом. Это - минимум, который обязано обеспечить государство, заявляющее о приверженности европейским ценностям.

Фото: предоставлено автором

Михаил Гольд Михаил Гольд , Главный редактор газеты "Хадашот"
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