Азербайджанский опыт реформ: все только начинается

Нынешний, 2019 год, безусловно, войдет в новейшую историю Азербайджана в качестве года фантастических социально-экономических преобразований, архитектором которых является глава нашего государства Ильхам Алиев. События последних нескольких дней являются практической реализацией курса на эволюционный, а не революционный путь развития Азербайджана, построения политически и экономически развитого государства, граждане которого являются главными бенефициарами того мощного рывка в своем развитии, что осуществила уже наша страна.

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Безусловно, что в современном мире одним из показателей демократии в государстве является широкое участие в правительстве и в целом системе управлении страной молодых, высокопрофессиональных кадров с современным мировоззрением и подходами. И в этом смысле, в Азербайджане произошли важные кадровые реформы. Финальный этап которых местная общественность увидела 15 октября. В этот день президент Ильхам Алиев проводит совещание по социально-экономическим вопросам.

Главной его целью была презентация новой концепции системы управления, что крайне необходимо именно сейчас, ибо страна вступила в стадию кардинального реформирования экономики. Развитие азербайджанской экономики за счет нефтяного сектора является нашим основным приоритетом. И именно такую задачу поставил перед молодой и амбициозной командой реформаторов президент Ильхам Алиев. Но прежде, нужно было отправить на заслуженный отдых группу чиновников высшего звена, которые имеют большие заслуги в плане построения современного азербайджанского государства.

На этот момент я хотел бы обратить особое внимание своих украинских коллег, политиков, экспертов. В нашей стране смена поколений в высших эшелонах власти прошла в атмосфере демонстрации глубочайшего уважения к тем, кто на протяжении долгих лет занимал самые высокие посты. Не было скандалов, обвинений в их адрес, были лишь слова благодарности за вклад в развитие сильного, крепко стоящего на ногах Азербайджана. И это правильно. Ведь реализация любых реформ, в первую очередь прорывных экономических, возможна лишь в условиях внутриполитической стабильности. Ее, ушедшие в отставку чиновники высшего звена, обеспечили.

И в первую очередь в этом смысле стоит отметить заслуги теперь уже экс-главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева. «Вам принадлежит очень большая и неоспоримая роль в успешном, всестороннем развитии нашей страны. Я отношусь к вам с большим уважением. Вы всегда считали государственность превыше всего, и сегодня азербайджанское государство развивается, все стоящие перед нами задачи выполняются. Вам принадлежит большая роль в выполнении этих задач», подчеркнул Ильхам Алиев на прощальной встрече с Рамизом Мехтиевым. Которого глава государства наградил орденом «Гейдар Алиев» за плодотворные и продолжительные особые заслуги в сфере государственного управления и развития науки в Азербайджане.

Глубоко убежден, что именно в этом, в умении признавать заслуги людей старшего поколения в новейшей истории государства, лежит единственно правильная модель реализации успешной кадровой политики, направленной на осуществление важнейших политических и экономических реформ. Плевки вслед, огульная и зачастую необоснованная критика в адрес тех, кто долгие годы верой и правдой служил важной цели построения сильного государства - ошибочный путь, итогом которого является полнейшее обесценивание заслуг политиков любого ранга, что есть прямая дорога к приходу к власти в стране популистов-временщиков.

Азербайджан уже сталкивался в своей новейшей истории с такого рода проблемой, когда власть в стране оказалась в руках совершенно неподготовленных к управлению государством популистов, романтиков, теоретиков и просто рвачей. Сейчас, многие из этой братии именуются отечественной радикальной оппозицией. Уровень доверия к ним в Азербайджане меньше, чем нынешний рейтинг Олега Ляшко в Украине. А вот рейтинг доверия к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и к его команде реформаторов очень высокий.

Опираясь именно на доверие общественности, глава государства и осуществил кадровую реформу. В итоге, в Азербайджане сменился премьер-министр. Вместо Новруза Мамедова был назначен бывший помощник президента страны по экономическим вопросам Али Асадов . Кроме того, бывший министр экономики Шахин Мустафаев был назначен на должность вице-премьера. Помимо этого, глава государства объединил Министерство экономики с Министерством налогов, Государственным комитетом по вопросам имущества и Антимонопольным комитетом. Главой этого нового суперминистерства назначен Микаил Джаббаров, ранее занимавший пост министра налогов. Ему всего 43 года, но он еще с 1999-го года является членом Коллегии адвокатов штата Нью-Йорк, США. Это блестяще подготовленный, молодой реформатор. В частности, он провел поистине невероятную фискальную реформу.

При этом, важно отметить, что и без последних кадровых реформ, Азербайджан демонстрировал прекрасные результаты в плане экономического развития. К примеру, Азербайджан занял 34 место в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка. Согласно отчету, опубликованному на сайте Doing Business, Азербайджан за период с мая 2018 года по май 2019 года провел четыре успешные реформы, тем самым выполнив 4 из 5 поставленных целей. Эти реформы касались получения регистрации прав на недвижимость, получения кредитов, защиты миноритарных акционеров и обеспечение исполнения договоров. В связи с этим Азербайджан вошел в топ-20 стран-реформаторов. Для сравнения отмечу, что Украина в этом рейтинге занимает 64 место.

Приведу еще некоторые цифры. Так, в отчете "Глобальная конкурентоспособность" Давосского экономического форума Азербайджан занял 35-е место. Наша страна входит в число 29 стран, которым удалось добиться снижения уровня бедности до 5-процентного показателя. Замечу также, что Азербайджан ныне занимает 9 место среди стран с наименьшей величиной внешнего долга по отношению к ВВП в мире. Согласно данным Международного валютного фонда, отношение внешнего долга Азербайджана к ВВП составляет 17,6 процента. И эта цифра сокращается. При этом у Азербайджана есть увесистая «подушка безопасности»- стратегические валютные резервы (СВР) нашей страны с начала года увеличились на $4,7 млрд или на 10,5% и достигли отметки в $49,4 млрд.

Азербайджан реализует несколько транспортных проектов среди которых: Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, проект Север-Юг. Азербайджан Наша страна превратилась в международный транзитный и транспортный хаб. Реализация всех этих грандиозных проектов стала возможной только благодаря достигнутой микро- и макроэкономическая стабильности в Азербайджане.

Кстати, по паритету покупательской способности минимальной пенсии Азербайджан уже занимает первое место в СНГ, но в планах руководства страны существенное повышение пенсий уже в следующем году. Кроме того, за последние 14 лет в Азербайджане было проложено 12 тысяч 300 километров дорог! Этот процесс продолжается и по итогам нынешнего года данная цифра достигнет примерно 15 тысяч километров. В итоге, согласно отчету Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности, Азербайджан стал лидером на постсоветском пространстве по индексу качества дорог. Упоминаю я обо всем этом, в том числе и потому, что для Украины вопросы низкой пенсии и низкого качества дорог являются очень актуальными.

Актуальной для Украины является и вопрос обустройства беженцев. Так вот, вы только вдумайтесь в эту цифру – в Азербайджане число вынужденных переселенцев, обеспеченных домами и квартирами, достигает уже отметки в 300 тысяч человек! Это и есть демонстрация реальной заботы государства о своих гражданах. Именно в этом, в улучшении жизни каждого гражданина Азербайджана, вне зависимости от его национальности, вероисповедания, политической ориентации и возраста состоит суть всех реформ, реализуемых в нашей стране под руководством президента Ильхама Алиева. Просто теперь, после случившихся в эти дни кадровых реформ, реализация всех самых амбициозных планов будет лишь ускорена. И это именно то, чего мы все искренне желаем и Украине.