Мы вошли в период "люстрации" оборонных проектов, - эксперт

Национальное антикоррупционное бюро, прокуратура и другие структуры начали внимательно проверять существующие контракты и де-факто мы вошли в необъявленный период "люстрации" оборонных проектов - когда значительная часть проектов приостановлена, заморожена.

Об этом во время конференции-круглого стола в Институте Горшенина заявил Сергей Згурец, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

"Минобороны рассматривает, что именно финансировать, опасаясь тех или иных решений, которые были приняты предыдущими должностными лицами. Новый генпрокурор направил письмо в Министерство обороны, в котором содержится вопрос: почему в вооруженных силах закупаются образцы вооружения, которые были переданы на опытную эксплуатацию, длительное время находятся на опытной эксплуатации, не приняты на вооружение, но закупаются? Получив такое письмо, Минобороны создало определенную ситуацию, и, как следствие, заявило, что оно прекратит действие 435-го постановления, предусматривающего, что техника может применяться Вооруженными Силами, если она соответствует определенным потребностям военных, и эта техника нужна ВСУ", - сказал эксперт.

В то же время, он отметил, что после разговоров в рамках подготовки сегодняшней конференции в Институте Горшенина, вчера на сайте Минобороны вышла маленькая заметка, в которой написано, что министерство не ведет работу по отмене постановления №345.

"И поэтому появление этой информации является определенным эхом подготовки к нашему круглому столу. В этой заметке написано, что Министерство обороны заинтересовано в инновациях, быстром внедрении новых технологий и развитии Вооруженных сил за счет взаимодействия с разработчиками вооружений и военной техники", - отметил эксперт.