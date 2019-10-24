Суд разрешил экс-"беркутовцу" Тамтуре снять электронный браслет, чтобы "устроиться на работу"

"Смягчение меры пресечения связано с намерением устроиться на работу и обеспечивать свою семью".

Святошинский районный суд отменил обязательство носить электронный браслет контроля для бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуры, обвиняемого в причастности к расстрелу 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве.

Об этом сообщил председательствующий судья Сергей Дячук, передают "Українськi Новини".

В четверг, 24 октября, суд присяжных рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры о продлении на 60 суток мер пресечения в отношении пятерых обвиняемых. Четверым подсудимым - Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Олегу Янишевскому и Александру Маринченко - был продлен арест до 22 декабря включительно. Сергею Тамтуре мера пресечения была смягчена.

"Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста, но изменив его условия, а именно с круглосуточного с ношением электронного браслета на ночной с 22:00 до 6 утра следующего дня без ношения электронного средства контроля", - огласил решение судья Дячук.

Смягчение меры пресечения связано с намерением Тамтуры устроиться на работу и обеспечивать свою семью.

Продолжение рассмотрения дела, а именно - стадии допроса свидетелей защиты - состоится 5 ноября.

Напомним, "беркутовца" Тамтуру суд отпустил под домашний арест с ношением электронного браслета контроля в июле этого года.

В феврале и июле 2015 года правоохранители задержали бывших бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского. В марте-апреле 2014 года были арестованы экс-сотрудники этой спецроты Сергей Зинченко и Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста.

10 февраля 2016 года дела были переданы в суд, а 16 февраля - объединены в одно производство. 7 июля 2019 года Генпрокуратура начала проведение дополнительных следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по делам Евромайдана. В частности, осуществляется воспроизведение обстановки и обстоятельств событий по эпизодам убийств 20 февраля 2014 года.

Экс-беркутовцы подозреваются в убийстве 48 евромайдановцев на Институтской улице в Киеве, а также в 80 огнестрельных ранениях активистов. Им также инкриминируется совершение террористического акта.