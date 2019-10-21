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"Укравтодор" подписал меморандум с китайцами по достройке моста в Запорожье

Документ может помочь с привлечением кредита на строительство.

"Укравтодор" подписал меморандум с китайцами по достройке моста в Запорожье
Фото: ukravtodor.gov.ua

Государственное агентство автомобильных дорог Украины и китайская China Road and Bridge Corporation в понедельник, 21 октября, подписали меморандум о сотрудничестве. Его целью будет достройка мостового перехода через Днепр в Запорожье.

Об этом говорится на сайте "Укравтодора".

Меморандум предусматривает сотрудничество в реализации проекта строительства моста. Как утверждается, он должен помочь в получении кредита на строительство. Также предусмотрен обмен технической информацией и проведение совместных мероприятий.

CRBC - одна из четырех крупнейших государственных компаний Китая, которые занимаются строительством дорог, мостов, портов, железных дорог, аэропортов, тоннелей и муниципальной инфраструктуры. Имеет более 50 офисов за рубежом в Азии, Африке, Америке и Европе, а также официальное представительство в Украине.

В 2017 году "Укравтодор" и CRBC подписали меморандум о сотрудничестве в проектировании и финансировании строительства автомобильной дороги М-22/Е-584 Полтава-Александрия на участке объезда Кременчуга с мостовым переходом через Днепр.

Также с CRBC подписывали меморандум о реализации проекта реконструкции дороги М-14/Е-58 Одесса - Николаев - Херсон.

Напомним, сейчас правый и левый берег Запорожья связаны между собой мостами Преображенского (мостовой переход, идущий через Хортицу) и плотиной ДнепроГЭС. Также с правого берега на Хортицу ведет арочный мост, на левый берег затем нужно ехать через мост Преображенского.

Строительство нового моста через Днепр в Запорожье параллельно мостам Преображенского началось еще в 2004 году. Заложил капсулу тогдашний премьер Украины Виктор Янукович. Планировалось, что строительство завершится до конца десятилетия, но проект превратился в многолетний "недострой".

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