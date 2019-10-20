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Уволенный госсекретарь Минэнерго возглавит ГП "Укрхимтрансаммиак"

Уволенный госсекретарь Минэнерго возглавит ГП "Укрхимтрансаммиак"
Фото: ukranews.com

Максим Немчинов, который в конце сентября был уволен с должности государственного секретаря Министерства энергетики и угольной промышленности, станет временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

Об этом говорится на сайте правительства.

В воскресенье на заседании Кабмина была согласована кандидатура Немчинова, его должно назначить профильное министерство.

"Укрхимтрансаммиак" был создан в 2001 году и является монополистом в Украине по транспортировке жидкого аммиака по магистральным трубопроводам. В последние годы его работу сопровождают постоянные скандалы вокруг руководства.

Долгое время "Укрхимтрансаммиак" возглавлял Виктор Бондик, прославшившийся 13-метровым забором вокруг особняка в Буче. Его уволили в 2016 году в связи с нарушением законодательства и обязанностей по контракту, а также из-за невыполнения требований Государственной финансовой инспекции.

В том же году состоялся конкурс на должность директора "Укрхимтрансаммиака" выиграл менеджер швейцарской компании BLOCK Technical AG Павел Шебеста, но назначен он так и не был.

Бондик же вскоре стал подозреваемым по делу о нанесении убытков в размере $2,3 млн (дело впоследствии закрыли), а затем НАБУ задержало нового и.о. директора "Укрхимтрансаммиака" Игоря Трегубенко по подозрению в хищении 40 млн гривен.

В последнее время госпредприятием в статусе исполняющего обязанности руководит Валентин Шлихта.

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