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"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода

Новое руководство концерна недовольно состоянием дел на предприятии.

"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода
Фото: facebook.com/rnbou

"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода Вадима Шкавро.

Об этом говорится на сайте концерна.

Основанием для увольнения стало нестабильное финансово-экономическое положение завода и угроза срыва государтвенных контрактов.

И.о. директора КБТЗ стал Владимир Синявский, заместитель директора по производству.

ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовление запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.

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