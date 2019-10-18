Новое руководство концерна недовольно состоянием дел на предприятии.

"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода Вадима Шкавро.

Об этом говорится на сайте концерна.

Основанием для увольнения стало нестабильное финансово-экономическое положение завода и угроза срыва государтвенных контрактов.

И.о. директора КБТЗ стал Владимир Синявский, заместитель директора по производству.

ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовление запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.