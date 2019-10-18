День, когда Регулятор потерял свою Независимость

Фото: www.dtek.com

В пресс-релизе Регулятор сообщил, что по результатам мониторинга деятельности субъектов хозяйствования на оптовом рынке электроэнергии, они пришли к выводу, что вырос «дефицит» предложения электрической энергии на РСВ (рынок на сутки вперед) и ВСР (внутри суточный рынок).

Дальше Регулятор ссылается на некую информацию от участников рынка, что ДТЭК якобы используют монопольное положение и своими действиями блокируют возможность импорта э/э из стран Энергетического Сообщества, в том числе и Словакия.

Суть претензий Регулятора можно свести к двум «теориями заговора»:

1. Импортеры продают дешевую электроэнергию, а БуТЭС ДТЭК дорогую. Поэтому ДТЭК блокирует сечение из Словакии, чтобы другие трейдеры не могли завести дешевую импортную электроэнергию в Остров.

2. ДТЭК умышленно создает дефицит предложения для потребителей Бурштынского энергоострова с целью завышения цены продажи электроэнергии.

Давайте разбираться с этой сенсационной позицией нашего «независимого» Регулятора.

Как работает Бурштынский энергоостров

Для тех, кто не читал мой предыдущий блог, еще раз кратко объясню, как работает Бурштынский энергоостров в Новом Рынке.

Потребители электроэнергии в Бурштынском острове имеют доступ к 3646 МВт мощностей. Основные источники электроэнергии это (1) Бурштынская ТЭС ДТЭК с максимальной мощностью 2366 Мвт (65%), импорт э/э из Евросоюза, т.е. Словакия, Румыния и Венгрия, который ограничен сечением до 1050 Мвт (30%), и наконец Калушская ТЭС и другие мелкие производители в Острове, которые совокупно представляют мощность 230 МВт (5%).

Давайте проанализируем работу Бурштынского острова в сентябре, чтобы разобраться в происходящем.

Фактически, в сентябре 2019 года в Остров было поставлено 760 млн кВтч, из которых 423 млн кВтч (56%) было поставлено на внутренний рынок и 337 млн кВтч (44%) экспортировано. В структуре поставок на внутренний̆ рынок Острова из 423 млн кВтч:

● 51% (214 млн кВтч) составила электроэнергия, произведенная на Бурштынской ТЭС;

● 37% (157 млн кВтч) составила импортируемая электроэнергия;

● 12% (52 млн кВтч) электроэнергия, произведенная прочими генерациями.

Таким образом объем производства Бурштынской ТЭС (ДТЭК) для нужд Острова по факту сентября 2019 г составляет 51%.

К вопросу о блокировке сечения

Торговый день на рынке электроэнергии состоит из двух частей: день и ночь. В дневной зоне прайскэпы на РСВ высокие (2048 грн/Мвтч), в ночной зоне, когда прайскэпы низкие (959 грн/Мвтч). Днем, в период высоких цен объем импорта вырастает до 60% а, ночью падает до 10% от баланса потребления Острова. Бурштынская ТЭС наоборот, днем имеет долю 40%, а в период ночных низких цен 90%.

Таким образом, трейдеры импортеры, на которых ссылается в своей пресс-релизе «независимый Регулятор», не хотят импортировать э/э в Остров в ночные часы. Они оставляют эту «привилегию» для Бурштынской ТЭС. Соответственно вся нагрузка на работу в убыточные ночные часы ложится на Бурштынскую ТЭС. Работая днем, трейдеры-импортеры зарабатывают сверхприбыли. Работая ночью, Бурштынская ТЭС несет существенные убытки. Таким образом в сентябре импортеры продали на РСВ электроэнергию в среднем по цене 1880 грн/МВтч, а Бурштынская ТЭС (якобы «монополист») по 1490 грн/МВтч.

Такая разница получается из-за того, что импортеры продают, когда хотят (и получают прибыли), а Бурштынская ТЭС продает, когда нужно (и продает в убыток). При этом Регулятор говорит об ущемлении прав импортеров.

Никакого дешевого импорта не существует. Импорт есть там, где можно заработать. И если прайс-кэпы не позволяют заработать ночью, то и импорта там не будет. Импорта не будет и «днем», если гривна опуститься до 27-28 грн/долл в условиях текущих форвардов на электроэнергию на 4 квартал.

Но вернемся к вопросу блокировки сечения из Словакии. Действительно ли его блокируют? Посмотрите на график почасовой стоимости импортного сечения Словакия-Украина. Ничего не бросается в глаза? Стоимость сечения в дневной зоне существенно выше стоимости сечения в ночной зоне. В 111 раз больше, кстати: 444 грн/МВтч против 4 грн/МВтч. Это говорит о том, что ночное сечение трейдерам-импортерам не интересно в принципе. Они даже не пытаются его купить. Ночью для них просто нет бизнеса из-за ночного прайскэпа, который установил все тот же Регулятор. Поэтому соотношение продаж э/э между Бурштынской ТЭС и импортом в дневной зоне составляет 40/60, а в ночной уже 90/10. Если Регулятор ошибочно принял отсутствие импорта в ночной зоне как блокировка – то блокировка здесь не со стороны ДТЭК. Это установленный Регулятором ночной прайскэп, который блокирует импорт в Остров.

Теперь у меня вопрос к Регулятору. Если «Одним з основних завдань НКРЕКП є створення ефективних та конкурентних ринків, забезпечення дотримання балансу інтересів споживачів, виробників та природних монополій, в тому числі забезпечення належного функціонування регіональних (міжнародних) ринків в рамках Енергетичного Співтовариства.», то почему вы закрываете глаза на избирательную продажу электроэнергии недобросовестными трейдерами-импортерами? Вы же с ними общаетесь лично и без посредников. Они вам эти факты не подсвечивали? Тут не надо быт академиком в продаже электроэнергии, чтобы не заметить откровенную дискриминацию отечественного производителя.

К вопросу о дефиците

«Независимый» Регулятор выступил еще одним обвинением в адрес ДТЭК, что компания якобы сознательно создает дефицит мощности для потребителей и покупателей э/э в Бурштынском острове с целью получения сверхприбыли. Опять же глянем на реальные цифры и факты. Ниже представлен график распределения небалансов Бурштынского энергоострова в сентябре.

Первое, что бросается в глаза – 86% небалансов зафиксированы в ночной зоне. Как мы помним, ночью БуТЭС производит в структуре продаж 90% и импортеры 10%. Кто должен в этом случае увеличивать объем продаж? Тот, кто производит 90% или тот, кто 10%?

Второе факт вызывает не меньше недоумения. Оказывается, что объем ночного «неудовлетворенного спроса» в 2-3 раза превышает реальное потребление острова в ночной период. Другими словами, ряд потребителей в Бурштынском острове вдруг стали делать заявки ночью на покупку э/э в объемах, доходящих до 2000 МВт на ночное потребление, которое составляет по факту не более 500-600 МВт. В результате сложилась вопиющая картинка огромного ночного небаланса. Подходящая картинка для того, чтобы Регулятор мог «обоснованно» выступить еще с одним обвинением в якобы злоупотреблениях ДТЭК. Совпадение? Не думаю.

Зато теперь Регулятор на основании этих гипотез сомнительного качества планирует принять ряд решений, целью которых есть создание дополнительных преференций для таинственных трейдеров. С защитой равных конкурентных условий работы в Бурштынском Острове здесь нет ничего общего.

В завершение, резюмирую выводы по работе Бурштынского острова в сентябре, основанные на фактах:

1. Электроэнергию, которую импортируют в остров трейдеры, продается на 26% дороже произведённой̆ на Бурштынской ТЭС;

2. Блокировки импорта со стороны ДТЭК нет. Есть блокировка импорта со стороны Регулятора, который ввел прайс-кэпы, что фактически блокирует возможность импортировать э/э ночью из-за низкой цены на РСВ.

3. Ночью соотношение э/э БуТЭС / импорт соотносится как 90/10, в то время как днем 40/60. Трейдеры-импортеры преднамеренно отказываются конкурировать с БуТЭС ночью (активно выкупать сечение и увеличивать свою долю). При этом они вместе с Регулятором утверждают, что ДТЭК блокирует сечение.

4. «Дефицит» электроэнергии в сентябре в острове БуТЭС на 90% состоит из ночных часов; при этом этот дефицит в основном создается из-за того, что покупатели э/э на РСВ делают заявки, которые в 2-3 раза выше их реального уровня потребления электроэнергии. Что это: сговор участников Рынка или манипуляция данными с целью получения незаконных преимуществ против отечественного производителя? Думайте сами.