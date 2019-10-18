Для Луганской ТЭС нужна специальная цена на газ, это вопрос энергобезопасности, - экс-замминистра энергетики Чех

Чтобы не оставить Луганский регион без электроснабжения накануне отопительного сезона, правительство обязано рассмотреть вопрос предоставления специальной цены газа Луганской ТЭС, которая выполняет в регионе социальную функцию, являясь единственным источником энергоснабжения в области. Об этом заявил экс-замминистра энергетики Сергей Чех, сообщает УНИАН.

«Мы подойдём к зиме, проблема ужесточится, и будут более тяжёлые последствия, чем сейчас при +20. Необходимый объём энергии дефицит энергии, который должен покрываться Луганской станцией, 160-180 мВт, он будет выше объёма выработки. По сути говоря, потребность в компенсации или в специальных ценах вырастет. Я убежден, что энергоблок, что сейчас работает на газу, приносит убытки компании и, поэтому он как можно меньше пытается эти убытки генерировать», - отметил Сергей Чех.

Эксперт отметил, что лучшим способом решения ситуации является предоставление Луганской ТЭС специальной цены на газ, поскольку себестоимость производства электроэнергии на газу в разы выше нежели на угле, а существующие ограничения на рынке электроэнергии не позволяют продавать ее по более высокому тарифу. «Нужно установить специальную цену. Я считаю, что ценой газа и прибылью Нафтогаза нужно решать этот вопрос. Да, это приведёт к перераспределению, может быть, бюджета, но это нельзя считать потерей бюджета, это удержание стабильности в регионе», - сообщил Сергей Чех.

По его мнению, альтернативным вариантом решения проблемы могло бы стать так называемое PSO на электроэнергию – компенсация разницы между действующими ценовыми ограничениями на электроэнергию, которые установил рынок, и себестоимостью производства электроэнергии Луганской ТЭС. Он также подчеркнул, что в нынешней ситуации последствия отсутствия решения правительства о цене на газ для Луганской ТЭС могут обернуться катастрофой для Луганского региона.

«Это вопрос национальной энергетической безопасности. Потому что вопрос с последствиями размораживания тепловых систем, затоплением шахт Лисичанскугля, Первомайскугля, к ним дошкольные учреждения, школы, инфраструктура... Я не собираюсь наводить излишние страхи, но цена вопроса вероятных ущербов гораздо выше, чем затраты», - отметил Сергей Чех.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно уже переходила в ноябре прошлого года. Действующие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, на который вынуждена перейти Луганская ТЭС из-за блокирования поставок угля из России, поэтому Кабмин должен установить специальную цену на газ для теплоэлектростанции, отмечал директор областного департамента ЖКХ Виталий Сурай. Председатель Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий сообщил, что альтернативы снижению цены на газ для ТЭС нет, так как в противном случае придется применять веерные отключения и питать социальные объекты от генераторов. 3 октября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Минэнерго готово рассматривать вопрос цены на газ для Луганской ТЭС.