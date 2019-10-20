Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
В Киевской области мужчина умер от ботулизма из-за вяленой рыбы, которую ему прислали "Новой почтой"
В Киевской области мужчина умер от ботулизма из-за вяленой рыбы, которую ему прислали "Новой почтой"
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Путин над Сирией
Путин над Сирией
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Над проспектом Победы в Киеве установили пролет нового Шулявского моста

Конструкцию устанавливали при помощи супердомкратов.

Над проспектом Победы в Киеве в воскресенье установили пролет нового Шулявского путепровода.

Об этом говорится в фейсбуке мэра Киева Виталия Кличко.

"Конструкция пролета уже установлена над проспектом Победы. При возведении путепровода мы используем самые современные технологии, специальные супердомкраты, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы. При применении старых технологий пришлось бы перекрывать движение по проспекту минимум на неделю. Мы не можем себе этого позволить", - прокомментировал Кличко.

Фото: facebook.com/PavelAvdokushynReviewer

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали, сейчас идет строительство нового.

Смета строительства Шулявского путепровода превышает 1 млрд гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также