Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Жители Дарницкого района Киева устроили митинг за чистый воздух
Жители Дарницкого района Киева устроили митинг за чистый воздух
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд перенес рассмотрение апелляции "минера" моста Метро в Киеве на 5 ноября

На сегодня залог за него не внесен, и он находится под стражей.

Суд перенес рассмотрение апелляции "минера" моста Метро в Киеве на 5 ноября
Алексей Белько
Фото: Цензор.нет

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения в виде содержания под стражей Алексея Белько, бывшего военнослужащего, который в сентябре угрожал взорвать мост метро в Киеве.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, заседание, которое должно было состояться сегодня, перенесли на 5 ноября в связи с тем, что подозреваемого не доставили в суд.

"Напомню, 20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал Белько меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 288 тыс. гривен. На сегодня залог не внесен, подозреваемый находится под стражей", - отметила Максимец.

Она также уточчнила, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Напомним, 18 сентября Белько на автомобиле заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Четких требований к правительству или конкретным лицам он не выдвигал. Через несколько часов он сдался полиции.

После задержания в полиции сообщили, что не будут выдвигать против Белько обвинения в подготовке теракта, инцидент переквалифицировали в хулиганство. У Белько не было при себе взрывчатки, только карабин и помповое ружье, из которого он стрелял по полицейскому дрону. 

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда передала жителям Киева извинения от Белько. А глава МВД Арсен Аваков пообещал взять бывшего военнослужащего на поруки и  помочь ему пройти курс реабилитации от наркотиков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также