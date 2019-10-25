Суд перенес рассмотрение апелляции "минера" моста Метро в Киеве на 5 ноября

На сегодня залог за него не внесен, и он находится под стражей.

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения в виде содержания под стражей Алексея Белько, бывшего военнослужащего, который в сентябре угрожал взорвать мост метро в Киеве.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, заседание, которое должно было состояться сегодня, перенесли на 5 ноября в связи с тем, что подозреваемого не доставили в суд.

"Напомню, 20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал Белько меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 288 тыс. гривен. На сегодня залог не внесен, подозреваемый находится под стражей", - отметила Максимец.

Она также уточчнила, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Напомним, 18 сентября Белько на автомобиле заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Четких требований к правительству или конкретным лицам он не выдвигал. Через несколько часов он сдался полиции.

После задержания в полиции сообщили, что не будут выдвигать против Белько обвинения в подготовке теракта, инцидент переквалифицировали в хулиганство. У Белько не было при себе взрывчатки, только карабин и помповое ружье, из которого он стрелял по полицейскому дрону.

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда передала жителям Киева извинения от Белько. А глава МВД Арсен Аваков пообещал взять бывшего военнослужащего на поруки и помочь ему пройти курс реабилитации от наркотиков.