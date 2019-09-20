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Днепровский суд избрал меру пресечения "минеру" моста Метро

Прокуратура ходатайствовала о помещении Белько под стражу на два месяца без права внесения залога.

Днепровский суд избрал меру пресечения "минеру" моста Метро
Алексей Белько
Фото: Цензор.нет

Днепровский районный суд Киева сегодня избрал меру пресечения бывшему военному Алексею Белько, подозреваемому в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Суд постановил взять Белько под стражу и назначил залог в размере 288 тыс. гривен. В случае внесения залога, Белько будет помещен под домашний арест с ношением электронного браслета..

Прокуратура ходатайствовала о помещение Белько под стражу на два месяца без права внесения залога. Прокурор аргументировал это тем, что у Белько нет постоянного места жительства, где он мог бы находиться под домашним арестом. Кроме того, после приезда в Киев две недели назад Белько жил в автомобиле, у него нет постоянного места работы.

Адвокат военного заявил, что Белько зарегистрирован в Киеве, и просил отпустить его на поруки. Свою готовность поручиться за подозреваемого выразили министр МВД Арсен Аваков (от его имени выступил адвокат Тарасов) и народный депутат Яна Зинкевич.

Сам Белько заявил, что не намерен нарушать законодательство, "все, что я хотел сделать - я уже сделал". Он сообщил, что не принимает алкоголь и наркотики, а в день происшествия был в состоянии опьянения из-за болеутоляющих медицинских препаратов. Он также отметил, что в последние месяцы находился в нервном состоянии из-за постоянной слежки за ним.

Напомним, 18 сентября бывший военный Алексей Белько заблокировал движение на мосту Метро и угрожал его взорвать.

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