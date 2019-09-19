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Полиция опубликовала видео задержания "минера" Белько

Мужчина сдался добровольно.

Спикер столичного управления полиции Ярослав Тракало опубиликовал видео задержания Алексея Белько на мосту Метро в Киеве. Видео обнародовано на странице Тракало в Фейсбуке.

На видео видно, как Белько демонстративно отбрасывает оружие, затем показывает приближающемуся спецназу руки, выбирается из машины через окно и ложится на асфальт. После этого спецназ уводит мужчину с моста.

"Мужчину, который с оружием угрожал применить взрывчатку на столичном мосту Метро, задержали без единого выстрела. Это был действительно вызов и неоценимый экспириенс, с которым молодая Национальная полиция Украина справилась на отлично", - написал Тракало.

Спикер отметил, что входе спецоперации все службы и подразделения МВД действовали четко и слаженно.

Напомним, Алексей Белько вчера днем заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. После задержания полиция заявили, что взрывчатки у задержанного не было. Пострадавших в результате спецоперации нет.

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