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Николаевский суд взял под стражу подозреваемого в тройном убийстве на заправке

Подозреваемый Николай Захаров никаких показаний пока что не давал.

В Николаеве суд арестовал Николая Захарова, подозреваемого в тройном убийстве работников АЗС, на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает местное управление полиции.

Фото: novosti-n.org

Подозреваемый на протяжении последних 12 лет работал на автозаправочной станции, и совершил преступление из-за личных неприязненных отношения с погибшими коллегами, денежные средства с заправочной станции похищены не были.

По данным местного издания "Новости Николаева", двух погибших подозреваемый убил выстрелами в голову, третьему выстрелил в грудь. Адвокат Николай Гордейчук ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, на том основании, что Захаров в момент преступления был в невменяемом состоянии.

Сам Захаров комментировать что-либо отказался и не давал никаких показаний.

Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org

Напомним, ранее на этой неделе в Николаеве на газовой заправке обнаружили тела троих человек. В тот же день полиция задержала Захарова по месту жительства, у него изъяли оружие и боеприпасы. Сам Захаров был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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