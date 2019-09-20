ГосЧС предупреждает о заморозках по всей Украине, кроме юга

Ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3°.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября в Карпатах в воздухе заморозки 0-2°. Ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3°

По Киевской области ночью 21 сентября на поверхности почвы заморозки 0-3 ° (I уровень опасности).

Напомним, в среду, 18 сентября, в Киеве наступила метеорологическая осень. А в Ивано-Франковской области на горе Поп Иван - одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - выпал снег.

По данным метеорологов, после резкого похолодания, Украину ожидает потепление, которое называют "бабьим летом".