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С начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Николаевки по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия; вблизи Богдановки по направлению Петровского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем; дважды неподалеку Водяного по направлению Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности  группировки "Север" зафиксировано два обстрела: вблизи Золотого по направлению Садового - из стрелкового оружия; неподалеку Орехово по направлению с Березовского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

О потерях среди Вооруженных сил Украины не сообщается.

Напомним, по данным Минобороны,  российские боевики активизировали деятельность диверсионных групп в "серой" зоне.

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