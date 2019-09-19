С начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Николаевки по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия; вблизи Богдановки по направлению Петровского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем; дважды неподалеку Водяного по направлению Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано два обстрела: вблизи Золотого по направлению Садового - из стрелкового оружия; неподалеку Орехово по направлению с Березовского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

О потерях среди Вооруженных сил Украины не сообщается.

Напомним, по данным Минобороны, российские боевики активизировали деятельность диверсионных групп в "серой" зоне.