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Минобразования подготовило видеоразъяснения об инклюзивном обучении для родителей

Ролики могут быть полезными для всех, кто интересуется этой темой.

Минобразования подготовило видеоразъяснения об инклюзивном обучении для родителей
Навчальна книжка
Фото: Анна Ільченко

Министерство образования и науки опубликовало первую серию видеоразъяснений об инклюзивном обучении, из которых родители смогут узнать о том, что такое инклюзивно-ресурсные центры, как к ним обратиться и получить помощь специалистов.

Об этом сообщается на сайте министерства.

В дальнейшем будут опубликованы еще три ролика о механизмах зачисления и открытия инклюзивных групп на всех уровнях образования - от дошкольного до вузов. В роликах с родителями будет говорить госэксперт директората инклюзивного и внешкольного образования Ольга Набоченко.

"Мы понимаем, насколько важна роль родителей детей с особыми образовательными потребностями в учебном процессе. Именно поэтому мы подготовили для них в формате видео пошаговую инструкцию по интересующим их больше всего вопросам. Что делать, куда и когда обращаться - все это мы объясняем", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Она добавила, что ролики будут полезными не только для родителей, но и для всех, кто интересуется темой инклюзивного обучения.

Напомним, школьникам с особыми образовательными потребностями могут продлить обучение на два года.

С февраля 2018 года правительство установило доплату 20% учителям и помощникам воспитателей за часы работы в инклюзивных классах (группах) в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического и высшего образования. Кроме того, Кабмин установил 20% доплату учителям подготовительных классов за классное руководство и 15% за проверку тетрадей и письменных работ.

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