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В Житомире капитан ВСУ получил три года тюрьмы за "самоволку"

В прошлом году он уже отбывал наказание - 2 месяца на гауптвахте - за побег со службы.

В Житомире капитан ВСУ получил три года тюрьмы за "самоволку"
Архив
Фото: objectiv.tv

Богунский районный суд Житомира приговорил капитана Вооруженных сил Украины к трем годам и одному месяцу лишения свободы за "самоволку".

Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что суд поддержал позицию прокурора и признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса (самовольное оставление воинской части без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца в условиях особого периода).

"Установлено, что кадровый военнослужащий одной из воинских частей, которая дислоцируется в Житомире, в апреле 2019 года, с целью уклониться от конституционного долга связанного с защитой Родины, без разрешения командиров покинул территорию военной части и проводил время за собственному усмотрению", - говорится в сообщении.

При этом, в 2018 году он уже отбывал наказание - 2 месяца на гауптвахте - за побег со службы.

Напомним, в 2017 году шестеро военных, самовольно покинувших части, явились к военным прокурорам.

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