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В школьной столовой Одессы отравились 53 ученика

Пятеро детей госпитализированы.

В школьной столовой Одессы отравились 53 ученика
Фото: Народна правда

В Одессе после посещения школьной столовой в школе №11 в больницу с отравлением обратились 53 ученика, пятеро госпитализированы.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"19 сентября в ГосЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика школы № 11 г.Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой. По состоянию на 7:00 20 сентября на стационарном лечении находится пять человек", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее за трое суток в Казатинскую районную больнице поступили с пищевым отравлением 40 человек - 35 детей и пятеро взрослых- школьники, сотрудники школьной столовой и члены их семей.

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