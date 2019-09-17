Количество пострадавших от отравления в школьной столовой Казатина достигло 40 человек

За последние трое суток в Казатинскую районную больнице поступили с пищевым отравлением 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Среди пострадавших - 35 детей и пятеро взрослых: школьники, сотрудники столовой и члены их семей. Установлено, что все они питались в столовой школы №2.

Местное издание "Винница.инфо" со ссылкой на местное управление санэпиднадзора сообщило, что у пострадавших диагностирован острый гастроэнтероколит. Также проверка установила, что еду для школьников поставляло предприятие-подрядчик.

В школе и на предприятии провели внеплановые проверки, к ответственности привлечен директор заведения общественного питания, а само заведение временно закрыто. Также остановлена работа школьной столовой. Сейчас специалисты ожидают лабораторных результатов по пищевым смывам из столовой и результаты обследования персонала на носительство возбудителей кишечных инфекций.

Напомним, накануне сообщалось о 21 пострадавшем от отравления в этой школе.